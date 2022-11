Hockey pista | Mondiali Under 19 2022 | è Finale per l’Italia!! Gli azzurri battono il Portogallo 3-6

(Di sabato 5 novembre 2022) La Nazionale19 disuvola in! Glini hanno infatti regolato ilper 3-6 nella semidei CampionatiU19, quest’anno inseriti all’interno dei World Skate Games. Allo Stadio Aldo Cantoni di Buenos Aires i nostri ragazzi hanno dato una grandissima prova di forza, tenendo sempre in controllo il match attivando il killer instinct al momento giusto. Una sfida partita in discesa già nelle primissime battute del primo periodo, complice un Giulio Piccoli in stato di grazia, autore di una doppietta micidiale tra il 21:48 e il 21:18, siglando poi il tris al 18:37. Incassato il colpo, i Lusitani riescono a trovare una reazione d’orgoglio, impacchettando un ...

Sarà poi l'ora della verità per il Portogallo , squadra talentuosissima che dopo la sconfitta in Finale nel 2016 non è riuscita ad arrivare in fondo nelle ultime due edizioni, venendo eliminata agli ...Salerno . Terzo impegno di Coppa Italia per la Campolongo Hospital Roller Salerno . La formazione campana disusabato 5 novembre alle 19.30 tornerà inal Palatulimieri per la sfida alla Decom Matera. Lo scorso 15 ottobre in terra lucana i salernitani furono superati 4 - 3, al termine di ...Settima battuta d’arresto di fila per i biancoblù, a cui non basta la verve della linea trascinata da Dario Bürgler. ‘Questa sconfitta è dura da digerire’ ...Momento decisamente complicato per l'Ambrì, che ha incassato la settima sconfitta consecutiva perdendo per 7-3 alla Gottardo Arena dallo Zugo.