(Di sabato 5 novembre 2022)e la dieta alla Hannibal Lecter: la reazione di 'The Rock' "Halland con due 'l' è incredibile,con una 'a'..." Il problema, non di poco conto, è stato sollevato da Jimmy Sandberg , il ...

Corriere dello Sport

, con due 'a' e una 'l', è un giocatore incredibile ", dichiara ironicamente il direttore turistico della località svedese.torna a Dortmund: che regalo per gli ex compagni Sanderg, ..., con due 'a' e una 'l', è un giocatore incredibile' Sbagliando a scrivere il nome del calciatore fa in modo che tutti coloro che invece cercano di arrivare su Google alla cittadina svedese ... Haaland e il curioso caso della città che ha 'seppellito' su Google Una località svedese ha registrato un brusco calo di visite a causa di un errore ortografico legato al cognome dell'attaccante del Manchester City: il retroscena ...Si tratta di Halland, città svedese che ha visto calare le sue visite a causa dell’errore di ortografia di molti nello scrivere il nome del calciatore del City Il clamore e la notorietà dei calciatori ...