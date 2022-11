Guardiola dice la sua sul ritiro di Piqué VIDEO

... Spalletti sembra il nuovo Gasperini, per usare una definizione cara a Pep(che aveva ... La sconfitta di Liverpoolche non sono imbattibili, ma dalle sconfitte impari molto più che dalle ...Deulofeu mette insieme quattro gol e cinque assist,che nell'uno contro uno è tra i migliori giocatori che abbia mai visto. Ma Luis Enrique, nel frattempo diventato allenatore dei ...Erling Haaland è finito al centro di una vicenda surreale, la denuncia in un messaggio accorato: “Se non si fa nulla, temiamo che la nostra ...Guardiola rimase stupito dall’accaduto, al pari del clima generale che riguardava il match Nel docufilm dedicato a Carlo Mazzone su Prime Video, uscito nella giornata di oggi sulla nota piattaforma, c ...