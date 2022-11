Griglia di partenza MotoGP | GP Valencia 2022 | Bagnaia in terza fila | Quartararo in agguato Pole di Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali delladel GP della Comunitàna: si è corso a, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto allaposition in vista della gara in programma domani, domenica 6 novembre.DIGP COMUNITA’NA1 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.621 2 7 328.9 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’29.826 7 9 0.205 0.205 325.8 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.834 2 7 0.213 0.008 328.9 4 20 FabioFRA Monster Energy YamahaYAMAHA Q2 1’29.900 8 9 0.279 0.066 324.3 5 42 Alex ...