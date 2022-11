Gratta e vinci | esce con 500mila euro in tasca | cosa ha fatto il vincitore subito dopo

Leggi su tvzap

(Di sabato 5 novembre 2022) È capitato a Brindisi, ilfortunato che haottenere ad un uomo ben. Iltore, un uomo di Francavilla Fontana, un paesino in proa di Brindisi, che ha comprato un biglietto spendendo 10nella tabaccheria gestita da Alessandro Palazzo e suo padre in via Di Vagno. Il suo nome, ovviamente, resta top secret. La suata però di certo fa gola a tutti. Aver investito 10per ottenerneè un bell’affare. Il mese scorso un’altra persona aveva vinto la stessa cifra, ma in quel caso non aveva ritirato la cifra. Forse non si era accorto di aver vinto? Iltore di Francavilla Fontana invece se n’è accorto eccome e poco ...