Gp di Valencia | Bagnaia è ottavo in griglia di partenza | “In gara | voglio fare bene”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022)– E’ andato tutto secondo le previsioni nelle qualifiche del Gp della Comunitàna, vigilia dell’ultima2022 che si spera storica per il motociclismo italiano. Francesco, vicinissimo a laurearsi campione 13 anni dopo Valentino Rossi e a segnare la prima doppietta pilota-moto tricolori 50 anni dopo Giacomo Agostini-Mv Agusta, non ha forzato in sella ad una Ducati più nervosa del solito e ha chiuso con l’tempo, che gli vale la terza fila. Il leader del Mondiale partirà poco dietro al suo rivale, Fabio Quartararo, il quale ha spremuto la M1, fermandosi però alla quarta piazza. La pole position è stata conquistata dallo spagnolo Jorge Martin, che avrà al suo fianco in prima fila Marc Marquez e a Jack Miller. Clienti difficili per il campione uscente che deve vincere per ...