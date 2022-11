Orizzonte Scuola

Il gip nei giorni scorsi ha accolto la richiesta di archiviazione per Fimmanò, considerato anche che 'elementi raccolti non sonoa sostenere l'accusa in giudizio'. Anche la pm titolare del ...Si applica solo quando tuttiarticolisono acquistati con un unico ordine. Applicabile solo a ordini completi che vengono spediti a un unico indirizzo e che soddisfino tuttialtri ... Gli idonei del Concorso Ordinario in GaE: chiediamo che il Ministero ci ascolti. Lettera In caso di cessione di ramo d’azienda, sarà il cessionario il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione dell’IVA non ...