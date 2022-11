Giorgia Meloni alla Cop27 | sono davvero curioso di sapere cosa dirà sulla questione ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Trepidanti attendiamoin Egitto. Siamocuriosi (e lo dico senza sarcasmo) di capire cheil nuovo Presidente del Consiglionel contesto internazionale che a brevissimo si aprirà in Egitto intorno al tema caldissimo del clima. Non vogliamo essere ingenerosi con il nuovo governo, ma dall’intervento tenuto a Camera e Senato per l’insediamento non abbiamo sentito proferir parola“crisiglobale”. Non sappiamo quale posto nel nuovo governo avrà lavisto che non se ne parla se non per inneggiare al nucleare e al Ponte sullo Stretto oppure per sbeffeggiare l’ “ambientalismo ideologico” ...