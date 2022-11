Ginnastica artistica | Italia ancora senza medaglie ai Mondiali Ultima volta nel 2017 | ma la Nazionale è in salute

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Manca una sola giornata al termine dei2022 di. Domenica 6 novembre andranno in scena le cinque Finali di Specialità che faranno calare il sipario sulla rassegna iridata. L’non èriuscita a conquistare una medaglia a Liverpool: quarto posto con la squadra maschile, quinto posto con la formazione femminile, quinta piazza con Nicola Bartolini al corpo libero. Resta una sola occasione per cercare di smuovere ilre: Alice D’Amato al corpo libero, ma oggettivamente si tratta di una missione complicata vista l’elevata caratura delle avversarie (Rebeca Andrade, Jessica Gadirova e Jade Carey su tutte, in attesa di capire se anche Flavia Saraiva sarà della partita o se dovrà alzare bandiera bianca per i problemi alla caviglia). Precisiamo che ...