Giaele De Donà spaventata dai nuovi ingressi | “E’ un GF Vip scarso”

(Di sabato 5 novembre 2022) La modella e gieffinaDeha commentato inella casa del GF Vip: le parole agli altri inquilini L’arrivo di seipersonaggi nella casa del GF Vip ha minato la serenità del gruppo. Entrata in sordina la bellasi è invece rivelata essere una delle protagoniste di questa edizione, scatenando dinamiche a ripetizione, specialmente dopo l’uscita dalla casa di Ginevra Lamborghini e l’avvicinamento con Antonino Spinalbese. Iin qualche modo però hanno spaventato la De, che confrontandosi con i suoi coinquilini ha manifestato qualche preoccupazione: “Si vede che questo GF è molto, per questo hanno fatto entrare 6 persone. Non è una cosa buona”. LEGGI ANCHE: GF ...

'Ragazzi per me non è una cosa buona ' ha detto con decisione SofiaDeper poi aggiungere: 'Se ne sono entrati così si vede che questa edizione del Grande Fratello Vip è molto scarsa , ...Depreoccupata per l'ingresso dei nuovi vipponi. La concorrente, in pensiero pure per il suo matrimonio con Bradford Beck, chiacchierando con il resto degli inquilini della Casa del Grande ...