Gf Vip | Luca Salatino in lacrime | ' La mia donna deve stare sempre con il sorriso | ho sempre visto mia madre soffrire'

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza abbandona in lacrime lo studio: cosa è successo con Ida Platano GfSalatino in lacrime: 'La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto ...Tra questi, ha fatto il suo ritorno, l'ex tronista di Uomini e Donne e grande protagonista della seconda edizione del reality,Onestini . Gf, Nikita ammette un interesse per un dei nuovi ...La nostalgia comincia a farsi per Luca Salatino che al secondo mese nella casa del Gf Vip sente di non potere più stare lontano dalla sua fidanzata Soraia Allam Cerruti, conosciuta ...Continuano i confronti e i malumori legati all’ultima edizione di TG GF VIP. "Qui le cose quando si fanno si decidono insieme” afferma Luca Salatino deluso dalla scelta di Attilio di aver escluso i v ...