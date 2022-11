GF Vip | chi è Oriana Marzoni | dal fidanzamento con un famoso ex tronista alle risse in tv

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 5 novembre 2022) Sebbene in Italia sia pressoché sconosciuta (ancora per poco, visto che è appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e sta già facendo parlare di sé per le sue mise succinte),Marzoli in Spagna è molto conosciuta. Nata in Venezuela ma di origini italiane,attualmente vive a Madrid e ha cominciato la sua carriera come fotomodella, diventando presto una influencer molto conosciuta e chiacchierara su Instagram. GF Vip 7, chi è la modella e influencerMarzoli Ma a destare maggior interesse è senza dubbio il passato televisivo diMarzoli. Nonostante non abbia mai fatto prima il GF Vip, infatti, in Spagna ha fatto moltissimi reality e uno l’ha persino vinto. Si è fatta conoscere principalmente per le sue intemperanze: dove c’è lei imperversano liti, urla, insulti, accuse e spesso qualche ...