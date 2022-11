Gasperini si unisce al gruppo “abbiamo perso però giocando meglio” Il fondatore è Pioli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022)Sul ring i pugili cominciano a studiarsi mentre gli intellettuali del calcio-parlato prendono appunti su colui che ha cambiato il calcio europeo. Piede o pallone, cazzotti e capelli. La forza bruta paga dazio all’intelletto e alla saggezza. Gasp si atteggia a Polifemo ma in fondo, al gong, si continua a domandare “Che è stato? Che è succiesso?” Niente, NESSUNO…A leggere i giornali, ti ha battuto in casa…. I guantoni li tiene su con orgoglio enalità. I piedoni anche. Non si parte da Pella e si arriva ai confini del mondo se non si ha la consapevolezza che sul cammino si cade e ci si rialza. Sella Bucefalo, dategli un bacio, ci ha regalato 3 punti. ALEX MAGNO. Gliene dicono di ogni. Grezzo, non sa stare in campo, non sa fare movimenti, non stoppa la palla. Il pallone è un concetto così opinabile che chi giudica Osimhen lo fa dal divano ...