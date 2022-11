Furia verde contro Meloni | “Solo fandonie | ammazzano la transizione ecologica”

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) Angelo Bonelli si schierail governo. In vista della 27esima edizione della Cop che si svolgerà a Sharm el-Sheikh il rappresentante dei Verdi ha rilasciato un'intervista ad Affari Italiani, dove spara a zero sulle decisioni del centrodestra: “Sono pessimista sulla Cop. Il conflitto Russia-Ucraina sta facendo prendere ai governi scelte che non vanno nella direzione della transizioni. Il governo italiano sta andando nella direzione opposta. Ci sono decisioni e provvedimenti che renderanno dipendente l'Italia dagli idrocarburi per i prossimi decenni. Non viene previsto alcun ruolo centrale per le energie rinnovabili. Ci sarà lo sblocco delle trivellazioni ma non si parla di sblocco degli oltre 180 gigabyte di energie rinnovabili bloccate dallo Stato. Potrebbero portare l'Italia a un'autonomia energetica con decine ...