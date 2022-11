Frasi sull’educazione per ricordarci di avere rispetto ed essere gentili

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) L’educazione è qualcosa che viene insegnato dalla nascita. Fondamentalmente si tratta di imparare a rispettare l’altro eun comportamento gentile e garbato in ogni situazione. I genitori e gli insegnanti sono coloro che educano i più piccoli a stare in società. Si tratta di un processo attraverso il quale vengono trasmessi ai bambini, o comunque a persone in via di crescita, gli abiti culturali di un gruppo più o meno ampio della società. Una persona educata è chi sa come comportarsi in ogni situazione. L’educazione è strettamente correlata ale alla gentilezza perché è relativa a un insieme di norme che permettono di relazionarsi con l’altro senza nuocergli. Per esempio, rientra nel comportamento di una persona educata far sedere un anziano sull’autobus, rispettare una coda di persone in un ufficio, aprire la porta di un’auto o di un ...