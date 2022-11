Francesco e al Tayyeb portano il Concilio nell’Islam

Leggi su formiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Più volte papaha detto che per realizzare ilVaticano II ci vorrà un secolo. Non sorprende quindi che, in un momento storico stracolmo di giganteschi fatti di cronaca, l’enormità culturale di quanto accaduto in Bahrein sia sfumata nel racconto globale. Ma si può dire che il c4 novembre a Manama lo spirito delVaticano II ha preso a soffiare. Ed è lo spirito del pluralismo, cioè della rinuncia a considerare che chiunque non sia identico o sottomesso a noi stessi sia un traditore, un apostata, un eretico. Per chi aveva conosciuto le guerre, gli scismi e scomuniche, tra cattolici e ortodossi e poi tra cattolici e protestanti, l’ecumenismo, cioè la ricerca dell’unità dei cristiani nel rispetto e nella valorizzazione delle loro diversità, non nell’ omologazione o annessione, è stato ...