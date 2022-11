Formazioni ufficiali Brescia-Ascoli | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Ledi, sfida valida per la 12^ giornata di. Scontro diretto ai margini della zona playoff, con le rondinelle che non vincono da quasi due mesi (ultimo successo contro il Benevento il 16 settembre), mentre gli ospiti sono reduci da tre vittorie consecutive, con in mezzo anche il pareggio in Coppa Italia contro la Sampdoria, divenuta sconfitta solo ai rigori. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 5 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.