Fondazione Comunità Bergamasca | Ranica | “Ascolto | collaborazione e trasparenza nostre colonne portanti”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 novembre 2022) Bergamo.dellapresenta il Bilancio Sociale 2021, il secondo pubblicato dall’Ente filantropico nato nel 2000 su impulso diCariplo. Un’occasione per descrivere il valore sociale creato dall’attività delladellae per raccontare le numerose iniziative svolte insieme alle Istituzioni e agli Enti del territorio impegnati a promuovere crescita culturale e sociale, benessere e sviluppo sostenibile dellache vive a Bergamo, in città e in provincia. “Tracciamo il futuro. Costruire legami, restituire solidarietà” è lo strumento scelto dallaper comunicare il Bilancio Sociale e far comprendere, anche attraverso infografiche, i numeri più significativi e ...