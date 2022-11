Foggia | scomparso elicottero dell' Alidaunia con 7 persone | era diretto alle Tremiti Che cosa sappiamo

(Di sabato 5 novembre 2022)unexecutive con a bordo 7(due i piloti): i velivolo ha perso i contatti radio ed èdai radar nella zona di Apricena, in provincia di...

A raccogliere l'eredità del padre sognatore,nel 1998 senza vedere la sua grandiosa opera ...sono ben accetti e hanno la possibilità di visitare tutti gli spazi dell'edificio di......e Potenza di Universo Salute Opera Don Uva. La mostra "Nati sotto Saturno - Dal probabile ...di celebri brani estrapolati dallo sconfinato repertorio dell'artista partenopeo...Scomparso un elicottero executive con a bordo 7 persone (due i piloti): i velivolo ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Sono in corso le ...Scomparso un elicottero executive con a bordo 7 persone (due i piloti): i velivolo ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia ...