Fedele alla Ue | dura in Italia | i mercati promuovono Giorgia

(Di sabato 5 novembre 2022) Altro che mostro o rovina finanze pubbliche. Il premier Meloni non dispiace affatto ai fondi e alle società basate a Londra che, nonostante la Brexit, continua a restare la base privilegiata per gli investitori internazionali. A qualche settimana dall'insediamento del nuovo governo, nelle call che settimanalmente le banche d'affari tengono con gli analisti per valutare il rischio Paese (il voto assegnato al debito pubblico che indirizza gli acquisti) il giudizio è sempre più positivo. A convincere istituti del calibro di Goldman Sachs, sulla bontà dell'azione del nuovo esecutivo, la scelta netta su due pilastri reputati fondamentali per dare fiducia all': la scelta atlantista e la volontà di continuare a mantenere la finanza pubblica in un sentiero stretto tra le esigenze di sostenere imprese e famiglie e quello di non aumentare a dismisura il debito. I timori ...