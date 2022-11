Famiglia rapinata in casa nel Comasco | “Noi minacciati con delle asce mentre guardavamo la tv”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Ho sentito i cani abbaiare con insistenza, ho controllato e ho visto due uomini incappucciati che si erano arrampicati sullae con un’ascia hanno spaccato la finestra e sono entrati”: attimi di terrore quelli descritti da Armand di Salvans Juarez, commerciante d’auto di origine spagnola, che vive con la moglie e i figli a Villa Guardia (Como) in una abitazione che è stata svaligiata domenica scorsa intorno alle 19. A distanza di quasi una settimana è la vittima stessa a raccontare quanto vissuto e mostrare le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza: “la tv al piano sotto diuno dei miei figli era in camera sua al piano superiore. Ho fatto uscire mia moglie e i miei figli per metterli al sicuro. Anche i vicini sono usciti perché si sono resi conto di quello che stava accadendo. ...

...gli era statal'auto sulla quale viaggiava. La violenta aggressione avrebbe avuto lo scopo di rimarcare il predominio sul territorio della organizzazione criminale riferibile alla...Paura per Theo Hernandez. La sua villa è statamentre all'interno erano presenti la compagna e il figlio Attimi di grande paura per ladi Theo Hernandez. Nella serata di ieri, infatti, una banda di malviventi ha fatto irruzione ...Tre ladri, due incappucciati e armati di asce per spaccare la finestra e un terzo in auto in attesa dei complici. È la ricostruzione de ‘La Provincia di Como’ della rapina avvenuta domenica a Villa Gu ...Paura ieri sera, venerdì 4 novembre, a Ponte nelle Alpi (Belluno): due banditi incappucciati hanno rapinato il minimarket "Ardivel Alimentari" in Viale delle ...