Fabrizio Romano | Gerard Piqué annuncia che lascerà il Barcellona e si ritirerà #FCB…

Inter-News.it

... con il quale "Scianna" ha suonato moltissimo, collaborando a tutti i dischi del chitarrista... Grazie". Sono stati tantissimi i musicisti con i quali ha collaborato, da Alex Baroni a ...Forse per capire Gesù e ciò che fece basterebbe riuscire a capire l'amore di una donnaDe André lo descrisse meglio di me "Inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore" ... Romano: «Lukaku, Inter in trattativa con il Chelsea per altro prestito»