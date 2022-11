“Europe for Peace” | da Roma si leva alto il grido per fermare l’invito di armi in Ucraina

(Di sabato 5 novembre 2022)– Le strade del centro disi colorano con le bandiere arcobaleno: sono circa 30mila, secondo fonti della Questura, le persone che si sono date appuntamento a piazza della Repubblica per la manifestazione per la pace ribattezzata “for”. Un lungo corteo che ha sfilato nel cuore della Capitale, passando davanti a luoghi storici come la basilica di Santa Maria Maggiore e percorrendo via Merulana per raggiungere piazza di San Giovanni in Laterano. Al corteo partecipano sindacati, oltre 500 sigle tra associazioni e organizzazioni, presidenti di regioni e province e tanta società civile. In testa lo striscione “for” portato da scout e comunità di Sant’Egidio. Tante le bandiere e i cartelli esposti: “Da Tor Bella spacciamo la pace”, si legge su uno. “Solo la ...

E' partito da piazza della Repubblica e ha raggiunto Piazza San Giovanni il corteo della manifestazione per la pace a Roma. In apertura lo striscionePeace portato da scout e da giovani della Comunità di Sant'Egidio a seguire i rappresentanti delle organizzazioni promotrici e rappresentanti delle istituzioni (sindaci, gonfaloni, ...Sono stati gli scout e i giovani della Comunità Sant'Egidio, in prima fila con lo striscionePeace, seguiti dai rappresentanti delle organizzazioni promotrici e rappresentanti delle istituzioni (sindaci, gonfaloni, presidenti di Regioni e Province)ad aprire il lungo corteo per la ...