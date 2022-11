Europa League | l' anno d' oro della coppetta | cosa vedremo in campo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Quest'avremo una grande Champions con tre italiane, ma anche una grandissima. Molti la definiscono la "Champions-bis" e il motivo è presto spiegato: le partecipanti. Se infatti una volta questa competizione era spesso snobbata, quest'il blasonecompetizione è elevatissimo, sia per le formazioni presenti dall'inizio, sia per quelle arrivate dalla Champions. Dalla regina delle competizioni europee arrivano: Barcellona, Juventus, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Ajax, Bayer Leverkusen e Sporting. In più, già presenti dalla fase a gironi, ci sono Arsenal, Manchester United, Roma, Betis, Real Sociedad e Psv. Insomma, mica male. Come funziona ora? Innanzitutto si parte con i sorteggi di Nyon questo lunedì alle 13 (diretta sul sito Uefa o ...