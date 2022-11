Eurolega 2022 23 | sconfitta casalinga per Bologna | Lione vince 79-84

(Di sabato 5 novembre 2022) 79-84 nel match tra Virtus Segafredoe LDLC ASVEL Villeurbanne, partita valida per la sesta giornata di/23. Grande vittoria dunque per laal Paladozza, che permette ai francesi di ottenere la terza vittoria nella competizione. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita ilparte con decisione, tentando subito di staccare. La Virtus però reagisce ad ogni colpo e rimane sempre a contatto con i francesi, grazie ad un preciso Ojeleye al tiro. Dopo continui bottta e risposta così il primo quarto si conclude sul 22-18. Nel secondo periodoparte fortissimo, staccando subito in avvio gli avversari.infatti ha diverse difficoltà a canestro e la Virtus è abile ad ...

