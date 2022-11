Enrica Bonaccorti e la storia con Renato Zero | “Ho riconosciuto e amato il suo talento sin da subito”

è la conduttrice di numerosi programmi di riferimento della televisione italiana.è attiva come conduttrice dagli anni ...Infine, in studio, la vita e la carriera die l'attore Stefano Fresi , tra pochi giorni in sala con il film "The Land of dreams". Domenica A Verissimo, in esclusiva, Wanda Nara ...Enrica Bonaccorti è uno degli ospiti della puntata di sabato 5 novembre di Verissimo , condotto come sempre da Silvia Toffanin su ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...