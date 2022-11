Energie rinnovabili e comunità energetiche | Antonelli | “Lavoriamo alla filiera corta dell’energia”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Fiumicino – “Molto partecipato l’incontro pubblico sullee le”. A dichiararlo è l’assessora alle attività produttive Erica. “L’evento, promosso dal Biodistretto insieme al Comune di Fiumicino – aggiunge il Presidente del Biodistretto Etrusco Romano, Massimiliano Mattiuzzo -, è stato organizzato per informare imprese e cittadini sulle forme sostenibili di produzione di energia, in particolare sulle, anche in virtù dei fondi disponibili a livello nazionale e regionale”. “Il Comune ha sempre visto il fattore energetico come un elemento strategico – sottolinea l’assessora– non è un caso che tanti investimenti sono stati destinati all’efficientamento energetico di scuole ed ...