Energia | la gaffe di Meloni | “Mi dicono che ho sbagliato | non parliamo di mille metri cubi di gas ma di milioni… ah no di miliardi | scusate”

(Di sabato 5 novembre 2022) La presidente del Consiglio, Giorgiaè inciampata in un doppio errore sui numeri deidi gas da destinare alle aziende a prezzo calmierato. Prima ha parlato di “1000 o 2000di gas“. Poi nel corso della conferenza stampa è intervenuta per correggersi, ma hadi nuovo. “Miche prima ho, perché nondi 1000-2000di gas ma di milioni, mi scuserete… Ah no di. Va bè, ormai impazzisco con i numeri“. Poi un altro scivolone, questa volta sulla data del prossima Consiglio energetico L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

la Repubblica

... Wanda Ferro: "Intercettazioni necessarie, sequestro dei mezzi importante deterrente, ma la legge si può migliorare" Urso: "Ue in ritardo sull'. Le estrazioni raddoppieranno, trivelleremo nel ...Dallasul gas al nervosismo sui rave: "Non siamo più la Repubblica delle banane" Norma anti ... ma la legge si può migliorare" Urso: "Ue in ritardo sull'. Le estrazioni raddoppieranno, ... Meloni, stanchezze e amnesie in conferenza stampa. Dalla gaffe sul gas al nervosismo sui rave: "Non siamo più… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Il presidente Meloni ha incontrato la presidente Metsola e la presidente Ursula von der Leyen. Poi il presidente Charles Michel". L'insistenza ...