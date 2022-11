Energia | De Poli | ' bene Governo su caro bollette'

Antonio De Poli

... sia a livello nazionale che internazionale, insieme ad un ecosistema diindustriali e imprese ...posto in Italia e al secondo posto nel Sud per quota di consumi energetici coperti dada ...... con i morsetti del cavo rosso aipositivi di tutte e due le auto e quelli del cavo nero sul ... con conseguenze sul motore, che potrebbe non avere il giusto fabbisogno dielettrica per ... Caro-energia: De Poli, da incontro Palazzo delle Marche input importanti, nostra priorità è dare risposte a famiglie e imprese