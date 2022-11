Energia | Bonelli-Evi Verdi-Sinistra | ' su trivelle Meloni Giano Bifronte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Giorgia, come Salvini. Fuori dal governo facevano entrambi le battaglie contro leperché dicevano che inquinavano i nostri Mari ed erano un favore alle lobby del petrolio". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde e deputati dell'AlleanzaEleonora Evi e Angelo. "Ieri invece hanno approvato un emendamento al dl aiuti ter che dà il via libera alla devastazione dei nostri Mari, in aree ambientalmente preziose come il Golfo di Napoli e di Salerno - di fronte ad Amalfi e Positano -, alle Isole Egadi - di fronte a gioielli ambientali come Marettimo e Favignana -, alle Isole Tremiti - dichiarate Patrimonio dell'Unesco -, nel Golfo di Taranto". "In più - proseguono Evi e ...