Empoli | Zanetti | 'Oggi partita perfetta Rigore? Lascio lamentare gli avversari'

DAZN

- Sassuolo 1 - 0 (0 - 0)(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; ... Walukiewicz, Henderson, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Stojanovic, Guarino Allenatore:...Tommaso Baldanzi regala tre punti all'con un gol alla Paulo Dybala : un saggio della sua tecnica nello stretto concluso da una ... La squadra disi è mostrata più decisa del Sassuolo sin ... Empoli, Zanetti: "Dietro questa vittoria c'è tanta fatica" Importante successo salvezza per l’Empoli in casa contro il Sassuolo nella tredicesima giornata della Serie A. Ai toscani di Zanetti basta un gol di Baldanzi nella ripresa per stendere i neroverdi 1-0 ...EMPOLI (ITALPRESS) – L’Empoli torna al successo casalingo battendo per 1-0 il Sassuolo grazie ad un gol di uno dei talenti del proprio ...