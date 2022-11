Empoli-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Destro sfida Pinamonti

Commenta per primo Entrambe reduci da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato,si affrontano al Castellani. La squadra di Zanetti , quattordicesima con 11 punti, cerca un successo che nelle 5 partite è arrivato solo contro il Monza (1 - 0 firmato da Haas). Per ...Calciomercato.it seguirà in tempo realee Salernitana - Cremonese, gare pomeridiane della tredicesima giornataDopo l'anticipo di ieri Udinese - Lecce, la tredicesima giornata entra oggi nel vivo con ben quattro partite in ...Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All.: Zanetti. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan ...Sono quattro i punti che separano in classifica Empoli e Sassuolo (rispettivamente quattordicesima e undicesima forza del campionato) ...