Empoli | le pagelle di CM | Luperto e Ismajili alzano il muro | Baldanzi piega il Sassuolo | Serie A

(Di sabato 5 novembre 2022) 2022-11-05 18:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:1-0 Vicario 6: gestisce con tranquillità i palloni che arrivano dalle sue parti. Ebuhei 6: malino con la palla tra i piedi, meglio in difesa, dove limita bene Traore. Ismajli 7: conosce bene Pinamonti ed evidentemente sa come tenerlo a bada. Decisivo non finale con un paio di interventi a schermare la porta di Vicario6,5: parte da una sua verticalizzazione la palla si trasforma nel gol vittoria, bene anche in marcatura. Parisi 6: si prende qualche rischio ma è l’unico che riesce a saltare l’uomo con regolarità. Fazzini 6: giocatore intelligente, fa sempre la cosa più facile per i compagni. (Dal 11’ st Akpa Akpro 6: aggiunge ossigeno al centrocampo azzurro). Marin 5,5: dovrebbe dettare i tempi della ...