Emery dal Villarreal all’Aston Villa | «arrivo in un club che ha vinto la Champions»

(Di sabato 5 novembre 2022) Dalle semifinali dell’ultimaalla separazione dal, annunciato all’improvviso oramai una settimana fa. Unayricomincia subito d, dalla Premier League. E ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo Diario As, la prima dall’ufficialità del suo addio al Submarino Amarillo. Al momento del saluto,aveva dichiarato che non era il momento di spiegare il perché della scelta di unirsi subito aiins. As ci riprova. «Sono qui per la grandezza di questo. L’Astonha unaLeague in bacheca, quante società hanno questo vanto? È vero, laè stata vinta nel 1982, tanto tempo fa, ma fa parte della storia. È evidente, ...

Dopo Unai, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro ... Si tratta di Julen Lopetegui, esonerato un mese faSiviglia e che oggi è stato annunciato ...Il Bilbao,proprio canto, ha piazzato un'affermazione importante per il proprio cammino contro il Villarreal scosso ancora dalla decisione didi salutare la compagnia e andarsene in Premier ...(ANSA) - LONDRA, 05 NOV - Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro allenatore spagnolo trova una panchina in Premier League. Si tratta di ...Nuovo impiego per Julen Lopetegui a un mese dall'addio al Siviglia: dal prossimo 14 novembre sarà il tecnico del Wolverhampton.