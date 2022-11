Elmas e la polemica sulla panchina | la verità del giocatore

Se ci fosse stato bisogno di dimostrare la profondità e la qualità della rosa del Napoli, la trasferta di Bergamo è stata l'ennesima dimostrazione. Kvaratskhelia marca visita Ci pensa Elijf, il vero e proprio alter ego del georgiano. L'esterno macedone è stato decisivo contro l' Atalanta siglando il gol del 2 - 1, che ha dato alla squadra di Spalletti tre punti pesantissimi per ...Notizie Napoli calcio .ha portato in vantaggio il Napoli a Bergamo segnando il momentaneo 2 - 1 degli azzurri al Gewiss Stadium . Atalanta - Napoli esultanzaha raccolto l'assist di Osimhen, battendo poi di sinistro Musso per il sorpasso azzurro: non è sfuggita l'esultanza del centrocampista macedone che ha voluto " sfidare " il pubblico ...Eljif Elmas ha deciso il match contro l'Atalanta: "Felice della fiducia di Spalletti dopo un momento per me difficile, preziosi questi tre punti.L'esterno macedone, decisivo a Bergamo dove ha sostituito Kvaratskhelia, è tornato a parlare della Story Instagram sulle tante panchine che aveva indispettito la società ...