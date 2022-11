E' Conte il leader della sinistra | il M5S stacca il Pd La fiducia in Meloni supera il 54% FdI vola sopra il 28

(Di sabato 5 novembre 2022) Il trend dinel Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiacontinua a crescere per la sesta rilevazione demoscopica consecutiva dell'istituto Lab21.01ndo quota 54% (+0,2% rispetto al 26 ottobre). Per quanto riguarda l'opposizione Giuseppee il Movimento 5 Stelle sembrano... Segui su affaritaliani.it

LA NOTIZIA

... Travaglio parla infatti delle manifestazioni pacifiste di sabato 5 ottobre, in particolare quella di Roma, a cui ha partecipato anche ildel Movimento 5Stelle Giuseppe. La sinistra in ...... anche lui protagonista di un'inversione a U : ildella Lega sempre nel 2016 girava l'Italia ... Per primo è stato il presidente M5s Giuseppea sottolineare la giravolta della premier: ''... "Conte sta sovrastando Letta è lui il leader dell'opposizione" Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi Crosetto mi dà del 'bullo di quartiere'. Una esternazione inaccettabile da parte di un Ministro della Repubblica che rappresenta il Paese. Sapete qual è la ...Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Ieri a Roma, nella manifestazione per la pace in Ucraina, "non ho visto una piazza vittima di tatticismo politico", quanto al leader M5S Giuseppe Conte "ricordo che ...