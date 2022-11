Due giorni di sciopero deciso dai giornalisti de La Stampa

(Di sabato 5 novembre 2022) Idel quotidiano Lascioperano per due. L’assemblea deide Laesprime “contrarietà al progetto Hub Liguria Ponente, integrazione delle edizioni e delle redazioni liguri con Il Secolo XIX, mirato a produrre un unico fascicolo locale per le province di Savona e Imperia. Pur consapevoli della crisi del mercato dell’editoria e della sovrapposizione territoriale di due testate che appartengono allo stesso gruppo – si legge in una nota – iritengono inaccettabile un arretramento de Ladai propri territori naturali di vendita e di diffusione e il trasferimento e la riorganizzazione del personale come unica soluzione per il riequilibrio dei costi attraverso l’annunciata ricollocazione fuori regione di cinque ...

gonews

La nave ha soccorso neiscorsi 95 naufraghi che si trovavano su tre diverse imbarcazioni in ... Ieri sera la ong ha segnalato la necessità del trasporto dipersone, un uomo della Costa d'...Insieme al kit sarà consegnato il materiale informativo con la guida alla corretta raccolta differenziata #buttabene , il nuovo calendario dei ritiri ,6Card per ciascuna utenza Tari che ... Due furti in due giorni, arrestato 32enne Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. Un maxi-evento sponsorizzato dal main sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir ...Dopo due anni di pandemia, arriva l'ennesimom stop alla stagione teatrale del teatro nuovo della Sanità per problemi alla struttura. Un duro colpo per il colletivo artistico ntS' ...