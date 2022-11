DIRETTA MotoGP | GP Valencia 2022 LIVE | Bagnaia lavora sul passo in FP4 | a seguire le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 88 M. OIRA 1:30.762 2 20 F. QUARTARARO +0.234 3 89 J. MARTIN +0.282 4 5 J. ZARCO +0.310 5 10 L. MARINI +0.334 6 43 J. MILLER +0.361 7 41 A. ESPARGARO +0.514 8 23 E. BASTIANINI +0.598 9 72 M. BEZZECCHI +0.627 10 12 M. VIÑALES +0.648 13.48 Nuovo passaggio in 1’31?2 per Oira e Quartararo, mentre le Ducati di Miller e Zarco girano in 1’31?3. 13.46 Tempi in fotocopia per Oira e Quartararo in 1’31?2, mentre Miller rallenta leggermente in 1’31?3. Da capire le mescole e lo stato d’usura delle gomme montate dal Diablo. 13.45 In questo momento Oira, Quartararo e Miller sono i più veloci in pista ...