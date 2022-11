Decreto Rave | la risposta di Meloni | Rispettare leggi | non seguo chi vuole il contrario

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Se qualcuno ha idee per migliorare la norma, siamo disponibili ad ascoltare, purchè le critiche non siano pretestuose. Ho sentito dire di tutto in questi giorni, è distante da me vietare le manifestazioni", le parole di Giorgiain conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it