De Luca annuncia nuovo concorso della Regione Campania | “10mila posti di lavoro nel 2023”

E anche la Campaniala linea dura. Ecco cosa è successo - In Puglia la legge che obbliga ...Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere una direttiva a firma del presidente Vincenzo De, ......45) prende il via con Così è (se vi pare) la stagione del Teatro Stabile di Catania diretto da... Daniele Silvestriun nuovo tour nei teatri nel 2022 e svela anche di essere al lavoro sul ..."Viola Come il Mare" la seconda stagione ci sarà: lo annuncia il produttore Luca Bernabei. Potremo ancora vedere Viola e Demir.Campania, De Luca: ‘Nuovo concorso della Regione per 5mila giovani’. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta settimanale sui social “Abbiamo av ...