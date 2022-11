Daniele Pettinari | chi è il regista ex marito di Enrica Bonaccorti | “Ha abbandonato la figlia”

...; Donnarumma. Allenatore: Lucarelli. SPAL (4 - 3 - 1 - 2) : Alfonso; Dickmann, Peda, Celia; Fiordaliso, Esposito, Valzania, Proia; Maistro; La Mantia, Moncini. Allenatore:De ......difficile impegno attende una Spal sempre più rodata e inserita nei giochi del neo tecnico... già autore di 4 reti quest'anno, ma con lui in ballottaggio ci sono Donnarumma e. Out ...Enrica Bonaccorti è uno degli ospiti della puntata di sabato 5 novembre di Verissimo , condotto come sempre da Silvia Toffanin su ...Enrica Bonaccorti è la conduttrice di numerosi programmi di riferimento della televisione italiana. Enrica Bonaccorti è attiva come conduttrice dagli anni ...