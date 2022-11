anteprima24.it

... in epoca medievale adattato a cisterna, alcuni ambienti forse identificabili come, e la ... L'illuminazione vi era assicuratacinque finestre che si aprivano nella parete semicircolare. ...... in epoca medievale adattato a cisterna, alcuni ambienti forse identificabili come, e la ... L'illuminazione vi era assicuratacinque finestre che si aprivano nella parete semicircolare. ... Dalle Tabernae allo street food: al via la rassegna 'Ostinati'