Crisi idrica in Italia | più del 40% viene sprecata

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 novembre 2022) Per quanto possa essere piacevole passare Halloween con una temperatura mediana che oscilla tra i 22 e i 30 gradi, questo fenomeno è una delle tante conseguenze dellaclimatica in atto sulla terra. Oltre alle temperature eccessivamente calde, alle numerose alluvioni e incendi avvenuti negli ultimi mesi dovuti alla siccità, anche lo spreco dell’acqua ha un ruolo chiave per la salvaguardia dell’ambiente. In occasione della giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita dall’Onu il 22 Marzo, l’Istat ha pubblicato il suo ultimo rapporto sul consumo medio di acqua in. La situazione in Europa l nostro Paese è al primo posto in Europa in termini di volume di acqua dolce potabile prelevata da risorse naturali, quali fiumi, laghi e sottosuolo. Analizzando la situazione a livello europeo, il divario è notevole. ...