Criminalizzati per mesi da giornali e tv Ma i pacifisti rialzano la testa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 novembre 2022) Duro mestiere quello del pacifista. Già perché al giorno d’oggi, in un mondo diviso in fazioni e sempre più polarizzato in schieramenti contrapposti, è chiaro a tutti che è più facile essere bellicisti. La guerra, infatti, identifica sempre un nemico da battere e la parte giusta in cui schierarsi e consiste nella più semplice risposta, anche psicologica, a fenomeni complessi e che rompono la normalità. Al suo esatto opposto c’è il pacifismo, inteso come movimento e anche come moto d’anima, che rigetta la contrapposizione granitica tra distinte fazioni e che riconosce che la responsabilità di ognuno è – o almeno dovrebbe essere – quella di ambire a un mondo basato sulla cooperazione anziché sulla contrapposizione. E in questo il nostro Paese è tra quelli che più di altri ha a cuore l’argomento tanto da averlo messo in Costituzione, per la precisione all’articolo 11, in cui si legge che ...