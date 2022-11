Covid oggi Lazio | 2 628 contagi e 8 morti A Roma 1 415 nuovi casi

Sky Tg24

Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.635 positivi su 10.959 tamponi esaminati , 323 in meno di ieri con 1.179 tamponi processati in meno. Di questi, 1.529 su 7.999 sono positivi al tampone antigenico mentre ...Il monitoraggio fa emergere il 10% in meno di casi in una settimana. L'incidenza passa a 377 positivi ogni 100mila abitanti, il valore Rt scende a ... Covid, le news. Iss: sale la percentuale dei casi in età scolare. LIVE Messina - Auguri a distanza per una nonnina che compie 107 anni. Il Sindaco Federico Basile ha formulato gli auguri ...La Cina ribadisce l’adesione alla linea di tolleranza zero verso il Covid-19, in una situazione che definisce «complessa e grave».