Covid | notizie di oggi Bollettino | 166 824 casi e 496 morti in 7 giorni | in calo

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 5 novembre 2022) Sono 166.824 iin Italia registrati nell'ultima settimana, da giovedì 27 ottobre a ieri, con 496 decessi. In setteè sceso anche il numero dei malati attuali: da 484.241 a 425.111, 59.130 in meno. In discesa anche i ricoveri ordinari, 277 in meno, per un totale che scende a 6.604. Tornano ad aumentare invece le terapie intensive, 15 in più