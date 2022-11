Covid | le news Iss | sale la percentuale dei casi in età scolare LIVE

(Di sabato 5 novembre 2022) I dati del monitoraggio settimanale: quattro regioni sopra la soglia per l'occupazione in area medica. In una settimana 411 morti e calo dei positivi, crescono anche i dimessi e guariti. L'Rt medio calcolato suisintomatici è pari a 0,95 (range 0,86-1,10), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,11 e inferiore al valore soglia

In Piemonte prosegue il calo dei contagi generalizzato in tutte le fasce di età per la quarta settimana consecutiva. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta all'8%, quella dei posti letto in ...VCO - 05-11-2022 -- In Piemonte nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.800. Suddivisi per province: Alessandria 196, Asti 81, Biella 67, Cuneo 166, N ...Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento del Covid-19 evidenza come sia ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt.