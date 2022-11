Covid | le news Iss | sale la percentuale dei casi in età scolare LIVE

(Di sabato 5 novembre 2022) I dati del monitoraggio settimanale: quattro regioni sopra la soglia per l'occupazione in area medica. In una settimana 411 morti e calo dei positivi, crescono anche i dimessi e guariti. L'Rt medio calcolato suisintomatici è pari a 0,95 (range 0,86-1,10), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,11 e inferiore al valore soglia

