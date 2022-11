Covid | cambio lo scenario della varianti | Bq 1 sta per superare Omicron 5 negli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) In Usa cambia lodelle: BA.5 ovvero5, che per mesi era stata la responsabile principale dei casi di-19, sta per essere superata da BQ.1 insieme al suo sotto-lignaggio BQ.1.1 (Cerberus). Nell’ultima settimana, secondo i Centers for Disease Control and Prevention le sottoBQ.1 e BQ.1.1 sono state responsabili del 35,3% dei contagi, a un passo da BA.5 che è al 39,2%. L’ascesa è stata molto rapida: nell’ultima settimana di settembre erano responsabili rispettivamente dell’1,7% e dello 0,9% dei casi. A metà ottobre erano al 5,4% e al 3,5%. La scorsa settimana entrambe avevano superato l’11% per arrivare questa settimana, rispettivamente al 16,5% e al 18,8%, con la sotto-variante BQ.1.1 che ha superato anche la sottovariante madre. Nello stesso periodo il peso ...