Cosa succede nei 70 giorni successivi al Covid | il grave rischio per gli over 60

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) Tra gli effetti collaterali delc'è un aumento dei casi di infarto e ictus. Ad affermarlo è l'epidemiologo della Statale di Milano, Carlo La Vecchia, in un intervista alla Stampa in cui spiega che la pandemia sarà ancora caratterizzata da "ondate" ma le varianti che ci sono al momento "non sembrano più pericolose delle precedenti". Per il professsore questo sarà un inverno diverso, "meno drammatico rispetto all'anno scorso. Prevediamo un susseguirsi di ondate. Nel 2022 ne abbiamo avute quattro ed è probabile che ce ne siano altre nei prossimi mesi". "Esistono già delle subvarianti di Omicron, come Bq.1 e Xbb, che stanno provocando un aumento dei casi. Se saranno più contagiose è difficile dirlo. Il problema è che per le nuove subvarianti non vale l'immunità, quindi possiamo ammalarci di nuovo più facilmente. La Cerberus clinicamente non è più pericolosa delle ...